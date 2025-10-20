Il Ceo di Enel Flavio Cattaneo premiato negli Stati Uniti per la sua leadership

Nuovo prestigioso riconoscimento internazionale per Flavio Cattaneo, amministratore delegato di Enel, insignito a Washington di un premio per la sua leadership manageriale nell’ambito delle celebrazioni per il 50º anniversario della National Italian American Foundation (NIAF). L’onorificenza è stata conferita in occasione del gala annuale della NIAF, una delle più autorevoli organizzazioni americane dedicate alla promozione della cultura e delle eccellenze italiane negli Stati Uniti. La premiazione ha voluto valorizzare la lunga carriera di Cattaneo nei settori strategici dell’economia e, in particolare, il suo ruolo alla guida del gruppo Enel, oggi tra i protagonisti globali della transizione energetica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Ceo di Enel Flavio Cattaneo premiato negli Stati Uniti per la sua leadership

Altri contenuti sullo stesso argomento

La polemica sui guadagni di Terna e Enel-Distribuzione. In questi giorni sono volati stracci (e possibilmente querele) tra il leader di Azione, Carlo Calenda, e il CEO di Enel, Flavio Cattaneo. Normalmente ci teniamo fuori dalle polemiche politiche, ma in questo - facebook.com Vai su Facebook

Scontro tra Calenda e l’AD di Enel Botta e risposta infuocato tra Carlo Calenda e Flavio Cattaneo al Forum Coldiretti di Roma. #Calenda #Enel #Cattaneo #Energia #Bollette #Coldiretti #Carobolletta - X Vai su X

Il Ceo di Enel Flavio Cattaneo premiato negli Stati Uniti per la sua leadership - Nuovo prestigioso riconoscimento internazionale per Flavio Cattaneo, amministratore delegato di Enel, insignito a Washington di un premio ... Come scrive ilgiornale.it

Scintille tra Calenda e Cattaneo sui costi dell’energia: “Cafone”, “Vai a lavorare”. E l’ad di Enel annuncia querela - Prima un animato animato diverbio faccia a faccia, poi le dichiarazioni alla stampa e, infine, l’annuncio di querela. Lo riporta ilfattoquotidiano.it