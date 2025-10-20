Il centro storico di Frisa si anima con la festa dell' olio nuovo

16esima edizione della Festa dell'olio nuovo, da venerdì 7 a domenica 9 novembre, nel centro storico di Frisa.  Tre giorni dedicati a sapori autentici, tradizioni antiche e nuove emozioni nel cuore del borgo. Ci saranno stand gastronomici con piatti tipici, musica, folklore e tradizioni. Novità. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

