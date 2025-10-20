Casumaro 1 Faro Coop 0 CASUMARO: Saccenti, Vinci, Bellodi, Benini, Farina, Lodi (45’ st Correggiari), Barbieri, Catozzo, Daniel (34’ st Guernelli), Chinappi (34’ st D’Elia), Govoni (45’ st Pansini). All.: Rambaldi. FARO COOP: Pisi, Dozzi, Nardi (39’ st Landi), D’Isanti, Essoufyani (13’ st Borgognoni), Lenzi D., Lenzi M. (30’ st Peri), Dahbi (20’ st Satalino T.), Bazzani, Satalino S. (33’ st Ruzzolini), Garni. All.: Zanini. Arbitro: Petronilla di Parma. Rete: 16’ st Chinappi (C). Note: ammoniti: Lodi (C), Chinappi (C), Dozzi (F), Lenzi D. (F), Garni (F). Espulso: Gandolfi (F) al 23’ st. Partita intensa e combattuta quella andata in scena tra Casumaro e Faro, con i padroni di casa che, dopo una prima frazione di studio, hanno saputo imporre il proprio ritmo e portare a casa tre punti preziosi grazie a una rete di Chinappi nella ripresa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Casumaro la sblocca e conquista tre punti d’oro