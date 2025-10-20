Il caso Sergio e il doppiopesismo di Marano in Rai

Antonio Marano, consigliere anziano della Rai facente funzione di presidente perché da tempi oramai immemorabili la maggioranza non riesce a mettersi d’accordo su uno straccio di nome, è uscito isolato nell’ultimo cda. Il suo tentativo di mettere in discussione il direttore generale Roberto Sergio reo di ricoprire un doppio incarico (oltre che dg a viale Mazzini lo è anche della partecipata televisione di San Marino ) è stato respinto con perdite. Tutti gli altri consiglieri, sia quelli che fanno capo al centrodestra ma anche quelli in quota all’opposizione, hanno difeso Sergio confermandogli di fatto la fiducia. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il caso Sergio e il doppiopesismo di Marano in Rai

News recenti che potrebbero piacerti

Sergio Rubini e Daniele Russo, protagonisti in teatro con Il caso Jekyll, sono al centro della nuova puntata di #Retroscena interamente dedicata all’adattamento teatrale del celebre racconto di R. L. Stevenson. #teatro Teatro.it Teatro e Critica Guarda la punt - facebook.com Vai su Facebook

2/ 'Stronzatine' a caso, così, prese a campione (h/t @marilur1 ) - X Vai su X

Caso Sangiuliano, Boccia attacca Meloni: “Doppiopesismo sulla dignità delle donne”. E sui ricatti al ministro: “Pure da direttori di settimanali” - “Il ministro in televisione ha detto che avete avuto una relazione privata. ilfattoquotidiano.it scrive

Rai, Marano è un caso. Scontro nel cda: “Intervenga l’Anac” - «Non c’è nessun conflitto di interessi, per dimostrarlo vi ho portato tutta la documentazione». Da repubblica.it