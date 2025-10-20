Il caso mafia nigeriana Vikings c’è l’Appello bis A dicembre ancora in aula
Il caso mafia nigeriana si appresta a tornare in un’aula di giustizia. Dopo il verdetto della Cassazione sui tredici imputati accusati di far parte del clan degli Arobaga-Vikings, gruppo riconosciuto come associazione a delinquere di stampo mafioso dedita principalmente allo spaccio, la vicenda dovrà affrontare un nuovo vaglio dei giudici di Appello per definire una questione tecnica, ma che potrebbe avere ricadute sul calcolo delle pene. Sotto la lente del tribunale ci sarà infatti la transnazionalità del reato, che secondo la Suprema corte merita una nuova valutazione. Da qui l’annullamento da parte degli ermellini della sentenza impugnata, limitatamente all’aggravante in questione e con rinvio per un nuovo processo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
Caso, #Gasparri (FI): "#Scarpinato poteva combattere la #mafia, ecco cosa non torna..." - X Vai su X
Tutto ciò che il #governo nasconde sulle #stragi d’#Italia fino al caso di Osama - #Lodato #SaverioLodato #LiGotti #LuigiLiGotti #Mafia #Meloni #governoMeloni #Almasri #GiorgiaMeloni - facebook.com Vai su Facebook
Il caso mafia nigeriana. Vikings, c’è l’Appello bis. A dicembre ancora in aula - La Cassazione ha annullato la parte di sentenza sulla transnazionalità del reato . Segnala ilrestodelcarlino.it
Mafia nigeriana, le motivazioni: "Vikings violenti e intimidatori. Così controllavano il territorio" - L’ultima parola sulla mafia nigeriana arriva in un giorno rovente di luglio inoltrato. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Mafia nigeriana a Ferrara, la Cassazione conferma le pene - La Cassazione ha rigettato i ricorsi e confermato le condanne nel processo sulla mafia nigeriana a Ferrara, gli 'Arobaga Vikings'. Da ansa.it