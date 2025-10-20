Il caso della quarta puntata stasera su Rai 1 porta a galla il passato doloroso del vicequestore Bacigalupo
N ell’episodio di stasera di Blanca (alle 21.30 su Rai 1 ), la consulente non vedente del commissariato di Genova lavora insieme a Liguori a un caso che coinvolge dei trafficanti di farmaci. E proprio indagando su questo caso, i due si troveranno di fronte a un Bacigalupo diverso, molto diverso dal solito. Maria Chiara Giannetta: «Blanca mi ha insegnato a buttarmi nella vita» X Leggi anche › Blanca si trova tra due fuochi: Liguori, gelosissimo, e Domenico. Le anticipazioni della terza puntata Michele ha scoperto che Blanca è incinta, e diventa ancora più protettivo di prima. Domenico, alla ricerca di suo figlio, continua a indagare sul traffico di neonati, mentre Eva gli sta sempre più addosso per impedire che scopra la verità. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Altre letture consigliate
La quarta stagione di #Màkari inizia stasera! Viene ucciso Ignazio Dinolfo, detto il Mostro di Barrafato, già condannato per omicidio. Saverio indaga e scopre che per risolvere il caso dovrà far luce anche sul passato dell'uomo. Intanto riappare Michela con una - facebook.com Vai su Facebook
Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni di stasera: lo scontro Meloni-Schlein e la testimonianza della figlia del vigilante arrestato a Roma - Ecco i temi e i personaggi della puntata di stasera del programma di approfondimento in onda ogni lunedì su Rete 4 in prima serata ... Segnala affaritaliani.it
Quarta Repubblica stasera in tv lunedì 20 ottobre, ospiti e anticipazioni - Torna l'appuntamento settimanale con il programma di approfondimento di Nicola Porro, in onda alle 21. Secondo corrieredellumbria.it
Chi è la seconda concorrente a uscire dalla Casa? Chi rischia e cosa si rischia nella quarta puntata del GF di Simona Ventura? Tutte le anticipazioni - Cosa succederà stasera nella nuova diretta del Grande Fratello 2025? msn.com scrive