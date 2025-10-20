N ell’episodio di stasera di Blanca (alle 21.30 su Rai 1 ), la consulente non vedente del commissariato di Genova lavora insieme a Liguori a un caso che coinvolge dei trafficanti di farmaci. E proprio indagando su questo caso, i due si troveranno di fronte a un Bacigalupo diverso, molto diverso dal solito. Maria Chiara Giannetta: «Blanca mi ha insegnato a buttarmi nella vita» X Leggi anche › Blanca si trova tra due fuochi: Liguori, gelosissimo, e Domenico. Le anticipazioni della terza puntata Michele ha scoperto che Blanca è incinta, e diventa ancora più protettivo di prima. Domenico, alla ricerca di suo figlio, continua a indagare sul traffico di neonati, mentre Eva gli sta sempre più addosso per impedire che scopra la verità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Il caso della quarta puntata, stasera su Rai 1, porta a galla il passato doloroso del vicequestore Bacigalupo