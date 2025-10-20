Il cantiere fantasma di Villa Ceccolini ecco quando riparte

Pesaro, 20 ottobre 2025 – A Villa Ceccolini, dove doveva sorgere il primo grande progetto di social housing di Pesaro, oggi regna il silenzio di un “cantiere fantasma” i cui lavori potrebbero però riprendere all’inizio 2026. L’operazione, presentata con entusiasmo alla fine del 2022, prevedeva 82 appartamenti in affitto a lungo termine con canoni calmierati. L’amministrazione siglò una convenzione con il gruppo immobiliare Guerra e il Fondo Civitas vitae, fondo comune di investimento immobiliare riservato per la realizzazione degli alloggi all’interno di un comparto residenziale più grande. All’Amministrazione spetta il compito di individuare gli assegnatari delle abitazioni secondo una graduatoria già predisposta ma congelata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il cantiere fantasma di Villa Ceccolini, ecco quando riparte

Approfondisci con queste news

https://www.ondatv.tv/cronaca/de-nino-morandi-ripetente-da-undici-anni-gara-sotto-lalbero/ gruppo di verifica insediato, si va a gara entro Natale, annuncia il presidente della provincia. Una scuola fantasma. Undici anni non sono bastati per allestire il cantiere - facebook.com Vai su Facebook

Piazza verde, terrazza panoramica, serre stagionali, alberi e frutteti? Al loro posto c'è... un cantiere fantasma. Ora su http://milanocittastato.it #milano #terrazze #green #innovation #spirale #vitae - X Vai su X

In bilico 70 famiglie. Cantieri ancora al palo . A Villa Ceccolini fermo l’housing sociale - Ci sono 70 famiglie che sono in attesa di sapere quando avranno tetto sopra la propria testa a Villa Ceccolini. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Furto a Villa Ceccolini. Rubano cassaforte con sette fucili. Poi li abbandonano - La cassaforte, lunga e stretta, era stata sottratta, la notte prima, da un casolare, nella campagna di Villa Ceccolini, al proprietario: un 60enne, cacciatore di lungo corso. Scrive ilrestodelcarlino.it