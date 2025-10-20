Il candidato di centrodestra Rodrigo Paz eletto presidente della Bolivia

Internazionale.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 ottobre il candidato di centrodestra Rodrigo Paz ha vinto il secondo turno delle elezioni presidenziali in Bolivia, mettendo fine a vent’anni di governi socialisti. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

il candidato di centrodestra rodrigo paz eletto presidente della bolivia

© Internazionale.it - Il candidato di centrodestra Rodrigo Paz eletto presidente della Bolivia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

candidato centrodestra rodrigo pazIl candidato di centrodestra Rodrigo Paz eletto presidente della Bolivia - Il 19 ottobre il candidato di centrodestra Rodrigo Paz ha vinto il secondo turno delle elezioni presidenziali in Bolivia, mettendo fine a vent’anni di governi socialisti. Scrive internazionale.it

candidato centrodestra rodrigo pazIn Bolivia dopo 20 anni vince il centrodestra: Rodrigo Paz è presidente. Gli auguri di Trump - destra, è stato eletto nuovo presidente della Bolivia. Lo riporta iltempo.it

candidato centrodestra rodrigo pazBolivia, il senatore Rodrigo Paz vince le presidenziali - Stando ai risultati diffusi dalla Corte elettorale, il candidato del Partito democratico crist ... Si legge su quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Candidato Centrodestra Rodrigo Paz