Il calvario di Scalvini all'Atalanta è di nuovo infortunato | condizioni e tempi di recupero

Fanpage.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cosa s'è fatto il difensore? Questa volta ha riportato una lesione di primo grado al flessore della gamba sinistra, una ricaduta rispetto a un acciacco precedente (agli adduttori). 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

calvario scalvini atalanta 232Il calvario di Scalvini all’Atalanta, &#232; di nuovo infortunato: condizioni e tempi di recupero - Questa volta ha riportato una lesione di primo grado al flessore della gamba sinistra, una ricaduta rispetto a un acciacco ... fanpage.it scrive

calvario scalvini atalanta 232Quando torna Scalvini? Ennesimo infortunio per il difensore dell'Atalanta - Giorgio Scalvini si &#232; nuovamente fermato nel corso della sfida contro la Lazio, aggiungendosi alla lunga lista di indisponibili in casa nerazzurra. Come scrive tag24.it

Infortuni Atalanta: le condizioni di De Ketelaere e Scalvini - 0, al Parco dei Principi contro il Psg ha dovuto fare i conti con gli infortuni muscolari di De Ketelaere e Scalvini. Come scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Calvario Scalvini Atalanta 232