Il calvario di Scalvini all'Atalanta è di nuovo infortunato | condizioni e tempi di recupero

Cosa s'è fatto il difensore? Questa volta ha riportato una lesione di primo grado al flessore della gamba sinistra, una ricaduta rispetto a un acciacco precedente (agli adduttori). 🔗 Leggi su Fanpage.it

