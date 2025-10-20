Il calo delle imprese giovani | in 13 anni sparite 193mila aziende
Un declino che è anche specchio della questione demografica: dal 1982 in Italia 10 milioni di giovani in meno L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Credito alle imprese, Umbria penultima nel 2025: calo dell’1,4 per cento - X Vai su X
Report della Cgia di Mestre: 6 miliardi di euro alle casse dello Stato ma gettito in calo. Diminuisce il numero di apparecchi e chiudono bar, tabacchi ed edicole. Persi 10mila addetti e 9900 imprese in cinque anni - facebook.com Vai su Facebook
Negli ultimi 13 anni perse 193mila imprese giovani. Impatto sul Pil: – 65 miliardi - A dirlo è l’ultima analisi pubblicata da Confcommercio, secondo la quale la quota di lavoratori under 40 è più elevata nelle imprese con meno di cinque anni di età che so ... Come scrive msn.com
GIOVANI IMPRENDITORI, CONFCOMMERCIO: IN 13 ANNI PERSE 193MILA IMPRESE (1) - In tredici anni, tra il 2011 e il 2024, l’Italia ha perso 193mila imprese giovani, guidate da under 35, di cui oltre 87mila nel Mezzogiorno. 9colonne.it scrive
Giovani imprese in calo. Tra difficoltà e coraggio - 368 le attività guidate da under 35 nella provincia, in leggera flessione rispetto all’anno scorso. Si legge su ilrestodelcarlino.it