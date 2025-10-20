Il calo delle imprese giovani | in 13 anni sparite 193mila aziende

calo imprese giovani 13Negli ultimi 13 anni perse 193mila imprese giovani. Impatto sul Pil: – 65 miliardi - A dirlo è l’ultima analisi pubblicata da Confcommercio, secondo la quale la quota di lavoratori under 40 è più elevata nelle imprese con meno di cinque anni di età che so ... Come scrive msn.com

GIOVANI IMPRENDITORI, CONFCOMMERCIO: IN 13 ANNI PERSE 193MILA IMPRESE (1) - In tredici anni, tra il 2011 e il 2024, l’Italia ha perso 193mila imprese giovani, guidate da under 35, di cui oltre 87mila nel Mezzogiorno. 9colonne.it scrive

Giovani imprese in calo. Tra difficoltà e coraggio - 368 le attività guidate da under 35 nella provincia, in leggera flessione rispetto all’anno scorso. Si legge su ilrestodelcarlino.it

