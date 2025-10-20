Il calcio è della gente | la Curva Sud Avellino contro il caro biglietti

Tempo di lettura: 3 minuti La Curva Sud Avellino interviene con un comunicato ufficiale per accendere i riflettori su un tema sempre più sentito tra i tifosi: l’aumento dei prezzi dei biglietti negli stadi italiani e il rischio di allontanare il calcio dalla sua gente. Un appello diretto a tutto il movimento calcistico affinché si mantenga vivo lo spirito popolare che da sempre contraddistingue questo sport. “Che il calcio sia lo sport popolare del Belpaese, e che ogni fine settimana (e non solo) migliaia di tifosi affollino le nostre strade per seguire la propria squadra del cuore, ci sembrano concetti sotto gli occhi di tutti – si legge nel comunicato – Ma quanto costa oggi un biglietto per accedere agli impianti sportivi in Italia? Possiamo ancora considerarlo uno sport popolare, o al contrario stiamo conferendo al calcio i connotati di un passatempo esclusivo e nelle disponibilità di pochi eletti? Secondo quanto evidenziato da un’indagine condotta dal quotidiano spagnolo Marca sul prezzo dei principali campionati europei, la Serie A sembrerebbe essere seconda soltanto alla Liga Spagnola per costo medio dei biglietti: 68,70 euro a tagliando, il prezzo per i tifosi spagnoli; 60,70 euro l’importo dovuto invece dai sostenitori di casa nostra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

