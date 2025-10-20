Il bus inseguito e la pietra che ha ucciso Raffaele Marianella Agguato ai tifosi la ricostruzione e le indagini
Decine di reazioni di sdegno dopo la morte del secondo autista del bus che riportava a casa i tifosi del Pistoia Basket. Nella notte sentiti una decina di ultras della Sebastiani Rieti: si indaga per omicidio volontario. La velocità del mezzo e l’impatto con il sasso sono stati fatali al 65enne. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
#ScifiNews - Kazuya Tsurumaki [FLCL, Diebuster] & Hideaki Anno [Evangelion, Il Mistero della Pietra Azzurra, Gunbuster, Shin Godzilla, Shin Kamen Rider] tornano ad unire le forze per "Gundam GQuuuuX" nuova serie tratta dal franchise che verrà prodot - facebook.com Vai su Facebook
Il bus inseguito e la pietra che ha ucciso Raffaele Marianella. Agguato ai tifosi, la ricostruzione e le indagini - Decine di reazioni di sdegno dopo la morte del secondo autista del bus che riportava a casa i tifosi del Pistoia Basket. Segnala lanazione.it