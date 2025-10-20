Il British Museum dà il via al suo gala un evento benefico che vuole fare concorrenza al Met Gala di New York

L ondra, 20 ott. (askanews) – A Londra, al British Museum, serata-evento con tante star per un gala benefico che vorrebbe fare concorrenza al Met Gala di New York. Sul tappeto rosso sono arrivati tra gli altri la modella Naomi Campbell, il cantante Mick Jagger, Janet Jackson, gli attori Luke Evans, Kristin Scott Thomas. Presenti anche il sindaco di Londra Sadiq Khan e l’ex primo ministro britannico Rishi Sunak. Leggi anche › Met Gala 2025, chi ha sbagliato look: da Anne Hathaway a Shakira, tutti i fuori tema British Museum gala. È il primo gala di raccolta fondi organizzato dal museo londinese, la finalità è compensare il calo dei sussidi pubblici. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il British Museum dà il via al suo gala, un evento benefico che vuole fare concorrenza al Met Gala di New York

News recenti che potrebbero piacerti

Da vedere dal vivo al British Museum di Londra purtroppo - X Vai su X

Quello che si è svolto nella serata di sabato 18 ottobre al British Museum di Londra, e ribattezzato Pink Ball, dovrebbe essere la risposta britannica al Met Gala di New York. I primi risultati sembrano promettenti. #NaomiCampbell indossa un abito di @Givench - facebook.com Vai su Facebook

Il British Museum di Londra è stato evacuato a causa dell’accoltellamento di un uomo in una via intorno al museo - Martedì mattina il British Museum di Londra, uno dei più grandi e importanti musei al mondo, è stato evacuato dopo che un uomo era stato accoltellato in una delle vie che circondano il museo. Come scrive ilpost.it