Il bosco dimenticato un' oasi naturale dove ritrovarsi
Vi porteremo a visitare un paesaggio montano, tipica della Sicilia, Monte Carcaci, un'oasi naturale dove ritrovarsi.FALCON WALKS organizza una passeggiata WILD presso la RNO di Monte Carcaci, “IL BOSCO DIMENTICATO”.QUANDO E DOVEPunto di incontro: Piazza Figurella (mercato ortofrutticolo), 90039. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Oggi vogliamo dedicare un pensiero a Riccardo, un giovane che ha saputo lasciare un segno con il suo sorriso e la sua gentilezza. Un abbraccio forte alla sua famiglia e a chi gli ha voluto bene. Riccardo non sarà mai dimenticato. Bosco (SA) - facebook.com Vai su Facebook
La magia del foliage nel Bosco di Vanzago, oasi WWF alle porte di Milano - Il “Bosco Wwf di Vanzago” è un Oasi Wwf per la protezione della natura a 30 km circa da piazza Duomo di Milano. Lo riporta milanotoday.it
Bosco del Manzù a Pognano, i volontari lanciano la raccolta fondi per trasformarlo in un’oasi di biodiversità - 600 metri quadrati di campagna che ha trasformato con pazienza e tanta cura nel «Bosco del Manzù», un piccolo bosco urbano. Segnala bergamo.corriere.it
Appuntamento con il "forest bathing” nella nuova Oasi del respiro del bosco Wwf di Vanzago - Il 9 novembre si potrà partecipare all’immersione di foresta: un percorso di due ore in una pratica che ha origine in Giappone con il nome di shinrin- Scrive ilgiorno.it