Il borsino giallorosso | Ceresoli e Salvemini al top salgono le quotazioni di Mehic

Tempo di lettura: 3 minuti Giochiamole tutte al Vigorito! Chiaramente è Fantacalcio, ma a guardare il ruolino di marcia della Strega é questo quello che pensano i tifosi giallorossi perché il catino di via Santa Colomba fino ad ora si è rivelato un fortino inespugnabile. Numeri da brividi quelli della Strega tra le mura amiche dove ha conquistato 15 punti sui 15 disponibili segnando 12 gol con una sola rete al passivo. Una autentica dimostrazione di forza, ma ora a questo trend più che positivo casalingo va dato un seguito anche in trasferta con i giallorossi attesi dal big-match di Catania. La sfida vinta con il Potenza ha messo in mostra una squadra che gode di ottima salute.

