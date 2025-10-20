Il boom delle cripto in Russia ovvero | la guerra finanziaria ibrida per eludere le sanzioni

La Russia è la capitale europea delle criptovalute: secondo la società d’analisi delle tecnologie blockchain Chainanalysis, nei dodici mesi trascorsi da luglio 2024 a giugno 2025 sono stati pari a ben 376,3 miliardi di dollari le transazioni in asset digitali decentralizzati registrate nel Paese governato da Vladimir Putin. Mosca in testa all’Europa delle cripto. Nel report European Crypto Adoption 2025, Chainanalysis scrive che la Russia, assieme al Regno Unito, si conferma essere “ tradizionalmente il mercato leader della regione ” ma che il divario con il Paese di Sua Maestà, che nello stesso periodo ha registrato transazioni per 273,2 miliardi di dollari, “è notevolmente più ampio rispetto agli anni precedenti”. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il boom delle cripto in Russia, ovvero: la guerra (finanziaria) ibrida per eludere le sanzioni

