"Lo sport scuola di vita e importantissima palestra di socialità", al via il Bonus Sport: 100 euro a bambino per sostenere lo svolgimento di attività sportive extrascolastiche fra i 3 e i 16 anni. L’iniziativa è del Comune e parte in versione pilota. Obiettivo numero uno, sostenere le famiglie che, per molte ragioni, possano avere difficoltà ad accollarsi le spese, che comunque vi sono, di un’attività sportiva. "Da sempre – così il sindaco Lorenzo Fucci – promuoviamo lo sport come stile di vita sano. Negli anni abbiamo favorito in più modi l’avviamento alla pratica sportiva di cittadine e cittadini, fornendo strumento e mezzi, valorizzando le associazioni del territorio, e promuovendo la collaborazione fra associazioni sportive e scuola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Bonus sport. Cento euro per ogni figlio