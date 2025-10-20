Il bluff di Putin | vuole subito ciò che conquisterebbe in cinque anni di guerra

La mappa del conflitto torna a disegnare l’ossessione dello zar. Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson: quattro nomi che Vladimir Putin continua a pronunciare come se fossero già suoi, ma che restano lontani. L’offensiva estiva è ormai al tramonto e la Russia non ha ottenuto nessuno dei risultati annunciati. Sul terreno la linea del fronte è ferma, come se la guerra fosse entrata in una sospensione di morte e logoramento. E mentre a Washington e a Kiev si parla di tregue, scambi e compromessi, il calcolo del tempo diventa un’arma quanto i droni. Il fronte immobile. Secondo le stime dell’ Economist, al ritmo degli ultimi trenta giorni la conquista totale delle quattro regioni richiederebbe fino a giugno 2030. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Il bluff di Putin: vuole subito ciò che conquisterebbe in cinque anni di guerra

