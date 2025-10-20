Il Barroccio ospita Radiolive con Massimo Colazzo e Max Nocco

Lecceprima.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 24 Ottobre, ore 21:30, Il Barroccio ospita RADIOLIVE con MASSIMO COLAZZO E MAX NOCCO.IL BARROCCIO - V.LE DELL'UNIVERSITÀ CO L'OBELISCO - LECCE"RadioLive - storie di Rock e dintorni", ideato da Massimo Colazzo (voce narrante) e Max Nocco (dj set), si ispira alle trasmissioni radiofoniche. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

