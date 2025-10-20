Il 31 ottobre 2025 l’associazione Tralìequi presenta | Il Día de los Muertos – una serata di memoria cultura e comunità a Pimonte
Il 31 ottobre la tradizione messicana celebra i defunti tra installazioni immersive, musica e Ofrenda. L’Associazione Tralìequi annuncia il suo evento inaugurale, Il Día de los Muertos, in programma il 31 ottobre 2025 alle ore 19:30 in Via Nuova Tralia, a Pimonte. L’iniziativa nasce dall’impegno condiviso di tutti i membri dell’associazione, guidati dal desiderio di creare una serata che intrecci memoria, bellezza e comunità attraverso il linguaggio universale dell’arte e del rito. “ Sentiamo il desiderio di creare uno spazio in cui il ricordo non sia solo nostalgia, ma un ponte vivo tra le persone,” affermano il Presidente Beniamino Fortunato e la Vicepresidente Silvia Somma. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
