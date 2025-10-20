Il 21 novembre esce in tutto il mondo Una Storia Importante Una Historia Importante

A msterdam, 20 ott. (askanews) – Eros Ramazzotti ha conquistato Amsterdam: i due eventi unici del World tour gala Première di venerdì 17 e sabato 18 ottobre allo Ziggo Dome hanno registrato il tutto esaurito con 30.000 spettatori. Il 21 novembre esce in tutto il mondo “Una Storia Importante””Una Historia Importante”, il nuovo album in versione italiana e spagnola (per Friends & Partners S.p.A. Eventim Live International distribuito da Sony Music Entertainment) disponibile da oggi in preorder. Leggi anche › Da Laura Pausini ad Eros Ramazzotti: tutti per Andrea Bocelli (con tanto di sculacciata) “Una Storia Importante””Una Historia Importante” sarà disponibile in tanti speciali formati. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il 21 novembre esce in tutto il mondo "Una Storia Importante"/"Una Historia Importante"

