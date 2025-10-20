Il 14enne suicida | Fu vittima dei bulli Sanzioni alla scuola

LATINA La sua tragica storia aveva scosso tutta l’Italia: Paolo Mendico, studente di appena 14 anni di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, si era tolto la vita a settembre all’inizio del nuovo anno scolastico perché non ne poteva più, secondo la denuncia dei genitori, degli episodi di bullismo nei suoi confronti che da anni doveva sopportare. E ora, quaranta giorni dopo la morte del ragazzo, quella denuncia sembra trovare conferma negli accertamenti disposti dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che da subito si è interessato al caso dopo aver ricevuto una lettera dal fratello di Paolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il 14enne suicida: "Fu vittima dei bulli". Sanzioni alla scuola

News recenti che potrebbero piacerti

Paolo Mendico, 14enne suicida a Latina: concluse le ispezioni del ministero. Contestazioni disciplinari per i docenti - X Vai su X

Damiano David a Roma da solista. Nel live di ieri, parole speciali per gli amici/colleghi dei Maneskin e la fidanzata Dove Cameron. Poi, “Le tasche piene di sassi” di Jovanotti dedicata al 14enne Paolo Mendico, suicida a 14 anni perché vittima di bullismo Vi - facebook.com Vai su Facebook

Il 14enne suicida: "Fu vittima dei bulli". Sanzioni alla scuola - LATINALa sua tragica storia aveva scosso tutta l’Italia: Paolo Mendico, studente di appena 14 anni di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, si era tolto la vita a settembre all’inizio del nuo ... Secondo quotidiano.net

Paolo Mendico: 14enne suicida a Latina/ Il fratello: “Anche io vittima di bullismo in quella scuola” - Paolo Mendico, il caso a Chi l'ha visto: cos'è successo al 14enne morto suicida a Latina, secondo i genitori vittima di bullismo a scuola ... Si legge su ilsussidiario.net

Paolo Mendico, 14enne suicida a Latina: concluse le ispezioni del ministero. Contestazioni disciplinari per i docenti - Al via i provvedimenti disciplinari verso i docenti della scuola ... Si legge su ilfattoquotidiano.it