Ieri in Campania | picchia la compagna arrestato per maltrattamenti Tragico incidente muore 85enne

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, domenica 19 ottobre 2025. Avellino – Ci sono gesti che vanno oltre lo sport. Ci sono partite che non si giocano solo sul campo, ma nel cuore. L’AC Manocalzati ha voluto celebrare ancora una volta Mariantonietta Cutillo, la giovane scomparsa a soli 16 anni, ma capace di lasciare un segno indelebile in chi l’ha conosciuta. Per lei una maglia speciale da parte del club che, tra l’altro ha nominato papà Giuseppe Cutillo Presidente onorario, nata dal desiderio di ricordare. ( LEGGI QUI ). Benevento – Lungo la strada statale 372 “Telesina”, a partire dalle ore 18. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: picchia la compagna, arrestato per maltrattamenti. Tragico incidente, muore 85enne

NanoTV. . #Caivano - L’intervento del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ieri all’inaugurazione del nuovo #PoloSanitario nel #ParcoVerde #SanitaPubblica #RegioneCampania #MedicinaTerritoriale #Politica #DeLuca #RegioneCampa - facebook.com Vai su Facebook

Picchia la compagna: 54enne arrestato dalla Polizia - GIUGLIANO – Nel primo pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 54enne di Giugliano in Campania, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Segnala msn.com

Picchia la compagna e violenta la ex minacciandola con una pistola: 25enne arrestato a Benevento - Nella serata di ieri, al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura di Benevento, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia locale e quelli della ... Da fanpage.it

Costringe la compagna a forza ad assecondare i suoi desideri più strani, la picchia e la scaraventa a terra quando si rifiuta: condannato a 6 anni - Sei anni di reclusione e un risarcimento previsto di 10mila euro: è la sentenza pronunciata ieri dal tribunale di Rovigo a carico di un 50enne di Villanova del Ghebbo, ma che ... Scrive ilgazzettino.it