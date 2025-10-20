Idf | data a Croce Rossa salma ostaggio
20.10 L'esercito israeliano afferma che la Croce Rossa ha preso in consegna la bara con la salma dell'ostaggio di cui Hamas aveva annunciato per oggi la restituzione a Israele. La Croce Rossa sta trasportando il feretro per consegnarlo alle truppe dell'Idf all'interno di Gaza, in un punto dove si terrà una piccola cerimonia officiata da un rabbino militare. Lo rende noto il Times of Israel. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
