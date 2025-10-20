Ideò il progetto Erasmus addio a Sofia Corradi | era cittadina onoraria di Bagnacavallo

Ravennatoday.it | 20 ott 2025

Il sindaco Matteo Giacomoni, la Giunta e l’intera amministrazione comunale di Bagnacavallo esprimono cordoglio per la scomparsa della professoressa Sofia Corradi, ideatrice del programma europeo Erasmus e cittadina onoraria del Comune dal 2018."Sofia Corradi – dichiara il sindaco Giacomoni – è. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

