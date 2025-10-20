Ideò il progetto Erasmus addio a Sofia Corradi | era cittadina onoraria di Bagnacavallo

Il sindaco Matteo Giacomoni, la Giunta e l’intera amministrazione comunale di Bagnacavallo esprimono cordoglio per la scomparsa della professoressa Sofia Corradi, ideatrice del programma europeo Erasmus e cittadina onoraria del Comune dal 2018."Sofia Corradi – dichiara il sindaco Giacomoni – è. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Addio alla prof Sofia Corradi, la “mamma Erasmus” che ha fatto viaggiare nelle università d’Europa oltre 16 milioni di giovani - Il prof più social d'Italia Sandro Marenco ricorda l'ideatrice del progetto europeo nato nel lontano 1969 per regalare ai giovani l'opportunità di andare all'estero durante l'università. Riporta startupitalia.eu

Addio a ‘mamma Erasmus’, ideò il programma di scambi - Se sedici milioni di studenti universitari hanno potuto compiere un periodo di studi all'estero ... Come scrive msn.com

È morta ‘mamma Erasmus’, addio alla professoressa che ha fatto viaggiare per l’Europa migliaia di studenti - Laureata in Giurisprudenza con lode, ha svolto attività di ricerca sul diritto allo studio come diritto umano fondamentale ... Si legge su quotidiano.net