I video falsi di Giorgia Meloni su Israele Palestina suo padre e sua figlia | tutti generati con l’Intelligenza Artificiale

Open.online | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Circola un video in cui la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, avrebbe dichiarato di fronte alle telecamere di aver eseguito gli ordini dell’America, indebitando l’Italia fino al collo e finanziando Israele per «questa campagna di genocidio contro i palestinesi». La clip, ampiamente condivisa su Facebook, è in realtà un falso generato con l’Intelligenza Artificiale. Per chi ha fretta. Non esiste traccia di alcuna intervista in cui Giorgia Meloni faccia tali dichiarazioni.. Il filmato è un falso generato con l’Intelligenza Artificiale.. L’autore è lo stesso utente che aveva diffuso il video fake su Daniela Santanchè contro Donald Trump. 🔗 Leggi su Open.online

