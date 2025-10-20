I tre docenti sotto accusa dopo il suicidio di Paolo Mendico per bullismo Gli ispettori del ministero a scuola | scattano le sanzioni disciplinari
Sono in tutto tre i docenti a rischio contestazioni disciplinari per il suicidio di Paolo Mendico, il 14enne che lo scorso settembre si è tolto la vita a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, a causa di presunti episodi di bullismo. È questo il primo esito del lavoro degli ispettori del ministero dell’Istruzione e del Merito, inviati dal ministro Giuseppe Valditara, che hanno concluso gli accertamenti avviati presso l’ Istituto tecnico industriale “Antonio Pacinotti” di Fondi, sede distaccata di Santi Cosma e Damiano, ultima scuola frequentata dal ragazzo. Il rapporto è stato trasmesso al direttore dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio (Usr). 🔗 Leggi su Open.online
