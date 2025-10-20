I terremoti nascondono segnali per prevedere le eruzioni | nuovo studio INGV sull’Etna svela il metodo
Un nuovo studio dell’INGV mostra come l’analisi dei terremoti mediante il b-value (valore b) possa aiutare a prevedere le eruzioni dell’Etna. Le variazioni di questo parametro possono anticipare di mesi i segnali geochimici legati alla risalita del magma. 🔗 Leggi su Fanpage.it
