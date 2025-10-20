L a sera di San Valentino regala risvolti inaspettati ai protagonisti di Hercai, in onda stasera alle 21.30 su Real Time con una nuova puntata. Reyyan e Miran sono nuovamente ai ferri corti, Hazar non vuole avere contatti con Azize, mentre Yaren deve affrontare i sensi di colpa per la morte di Harun. E intanto Azat e Gönül fanno i conti con i propri sentimenti. 10 film e serie tv da vedere a settembre su Netflix. C’è il finale di “Mercoledì 2” X Leggi anche › Nella nuova puntata di “Hercai” di stasera Füsun svela la verità su Hazar Hercai, anticipazioni 20 ottobre 2025: puntata stasera su Real Time. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - I segreti taciuti per troppo tempo provocano conseguenze inaspettate e tutti sono chiamati a fare i conti con le proprie responsabilità