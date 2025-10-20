I russi sono entrati a Pokrovsk il Donbass sta per cadere e ora Zelensky vuole andare a Budapest
“Disastro russo a Pokrovsk”. Ventiquattro, quarantotto ore fa i titoli dei giornali italiani era questi. Nelle scorse ore, invece, è arrivata la notizia: le truppe russe sono arrivate al centro della città e controllano anche la stazione ferroviaria da cui, solo qualche settimana fa, ancora partivano i convogli. Che la stampa italiana ci prenda di rado e, per di più, porti anche sfortuna agli ucraini è fatto acclarato da tempo. Peccato, perché un altro ambiente informativo avrebbe permesso di capire perché, mentre gli aiuti militari globali all’Ucraina nella seconda metà del 2025 sono calati del 57% e quelli europei del 40% rispetto alla prima metà dell’anno, il presidente Zelensky chiedeva con tanta insistenza a Donald Trump i missili Tomahawk, e anche perché, non avendoli ottenuti, si è subito detto disponibile al negoziato e persino a un summit trilaterale a Budapest con Trump e Vladimir Putin. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Scopri altri approfondimenti
L'Ucraina vicina alla linea del fronte continua ad avere bisogno di aiuti umanitari. Mancano farmaci, attrezzature mediche e sistemi per garantire un minimo di normalità. Ma i droni russi sono sempre in agguato e bisogna agire quasi clandestinamente. Si impr - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Ucraina, disastro russo a Pokrovsk: assalto (con nube tossica di ammoniaca) respinto dai droni - Qui i russi hanno appena lanciato uno dei loro più grandi e disastrosi attacchi della guerra, un disperato tentativo di sfondare le linee ucraine ... ilmessaggero.it scrive
Ucraina, disastro russo a Pokrovsk: l'assalto con nube tossica di ammoniaca respinto dai droni - Una nube tossica di ammoniaca avvolge la regione di Pokrovsk, nell'Oblast' di Donetsk, in Ucraina. Scrive ilgazzettino.it