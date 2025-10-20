I Rangers Qualiano vincono 1-0 contro il Cardito Calcio | partita intensa e un infortunio preoccupa Falco
I Rangers Qualiano vincono 1-0 contro il Cardito: infortunio di Falco e grande impegno della squadra. QUALIANO – Sabato 18 ottobre i Rangers Qualiano hanno ottenuto una vittoria di misura contro il Cardito Calcio, con il risultato finale di 1-0. Una partita combattuta, caratterizzata da grande intensità in campo, ma anche da un episodio preoccupante: il calciatore Falco, centravanti del Cardito, si è infatti infortunato durante il match causando una scena che ha destato forte apprensione tra compagni e tifosi. L’allenatore dello staff, Pasquale Palma, ha commentato: “Voglio fare un grande in bocca al lupo a Falco, il ragazzo che si è fatto male. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Infortunio per il calciatore Falco del Cardito Calcio: la solidarietà dei Rangers Qualiano - - X Vai su X
Big match di Coppa Italia Promozione! Mercoledì a Mondragone, i Rangers Qualiano saranno chiamati a tentare di superare i padroni di casa dopo lo 0 a 0 dell'andata al Santo Stefano. La sfida, valevole per i sedicesimi di finale, inizierà alle 17. Telecronaca - facebook.com Vai su Facebook
CELLOLE – Rangers Qualiano 1-1, rigore di Colonna e un punto d’orgoglio per i casertani - Il “Montecuollo” esplode al 22’: i ragazzi di Cottuno rimontano contro i napoletani di Guerrero e fermano la corsa dei secondi in classifica CELLOLE / QUALIANO (Pietro De Biasio) – Finisce con un pare ... Segnala casertace.net
Qualiano in festa: i Rangers conquistano la Promozione. In finale sconfitto il Passo Eclano - I Rangers, iscritti quest'anno al campionato di Prima Categoria, hanno battuto il Passo Eclano guadagnandosi, attraverso gli spareggi playoff, il passaggio in Promozione. Si legge su ilmattino.it