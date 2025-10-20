I Rangers Qualiano vincono 1-0 contro il Cardito Calcio | partita intensa e un infortunio preoccupa Falco

I Rangers Qualiano vincono 1-0 contro il Cardito: infortunio di Falco e grande impegno della squadra. QUALIANO – Sabato 18 ottobre i Rangers Qualiano hanno ottenuto una vittoria di misura contro il Cardito Calcio, con il risultato finale di 1-0. Una partita combattuta, caratterizzata da grande intensità in campo, ma anche da un episodio preoccupante: il calciatore Falco, centravanti del Cardito, si è infatti infortunato durante il match causando una scena che ha destato forte apprensione tra compagni e tifosi. L’allenatore dello staff, Pasquale Palma, ha commentato: “Voglio fare un grande in bocca al lupo a Falco, il ragazzo che si è fatto male. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it