I pugni in faccia la testata e il pestaggio ma nessuno è intervenuto | aggredito in stazione solo perché sono gay

Prima gli insulti omofobi, poi il pugno in faccia e le testate, che lo hanno fatto cadere a terra. Picchiato e pestato all'uscita della stazione ferroviaria di Parma. Solo perché gay. Succede a Parma e il ragazzo picchiato si chiama Anis Smati, 24 anni, presidente Rotaract club Carpi. Come. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

