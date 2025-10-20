Si gode la vittoria coach Dimitris Priftis: "Venivamo da una trasferta lunga finita con un supplementare poi, anche se in pochi lo sanno, siamo stati colpiti da un virus e patito qualche acciacco ma eravamo pronti mentalmente per competere. È stata una delle poche volte che abbiamo giocato in modo costante per quaranta minuti. Ci piacerebbe avere tante altre serate così, l’importante è lavorare in modo che ci sia sempre l’intenzione di fare bene". Alcuni giocatori sottotono in questo inizio di stagione hanno fatto ancora un passo avanti, forse solo Williams resta ancora fra i meno positivi. "Non voglio fare distinzioni - continua Priftis -, io vedo la squadra come un insieme, il nostro intento è avere un gruppo solido: dovremo imparare ad essere pronti e calmi in partite come quella di Cantù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I protagonisti: la soddisfazione di coach Priftis. "Mai così costanti»