In “Sexe, science et censure” (Éditions de l’Observatoire), la filosofa Peggy Sastre e il politologo Leonardo Orlando infrangono un tabù: esplorano le differenze tra uomini e donne, che gli attivisti militanti si ostinano a negare nonostante il loro fondamento scientifico. Le Point ha intervistato Peggy Sastre. Come è nato questo libro? Da un senso di esasperazione di fronte a un clima intellettuale diventato soffocante. Nel 2022, insieme a Leonardo Orlando, avremmo dovuto tenere un corso a Sciences Po sugli approcci biologici ed evoluzionistici alle differenze tra uomini e donne. E’ stato cancellato all’ultimo minuto sotto la pressione degli attivisti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - I nuovi tabù progressisti