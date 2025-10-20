I Niners spengono i Falcons durante il football della domenica sera

2025-10-20 05:24:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. I San Francisco 49ers hanno ottenuto una dura vittoria sugli Atlanta Falcons con un punteggio finale di 20-10. Con quella vittoria in mano, i 49ers superarono i Los Angeles Rams per il primo posto nella NFC West. I Niners hanno fatto un lavoro magistrale contenendo il running back dei Falcons Bijan Robinson, che aveva solo 92 scrimmage yard e un touchdown in questa partita. Allo stesso tempo, il running back di San Francisco Christian McCaffrey ha dato fuoco ad Atlanta per 201 scrimmage yard e due touchdown. 🔗 Leggi su Justcalcio.com