I Negrita in tournée due concerti al teatro Petrarca a dicembre
Arezzo, 20 ottobre 2025 – Il prossimo 7 novembre i NEGRITA torneranno in formazione completa in elettrico sui palchi dei principali teatri italiani con il loro “CANZONI PER ANNI SPIETATI TOUR IN TEATRO 2025”. Dopo il successo di pubblico e critica delle date primaverili nei club e la parentesi estiva in acustico, questi nuovi appuntamenti live daranno l'occasione ai NEGRITA di cimentarsi in un set nuovo e in una nuova scaletta. Alcune date hanno già fatto segnare il tutto esaurito (Isernia, Potenza e Rende) mentre di altre sono disponibili gli ultimi biglietti (Palermo, Pescara, Roma, Milano, Ancona, Assisi). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
NEGRITA - CANZONI PER ANNI SPIETATI Domenica 9 Novembre 2025 ore 21:00Teatro Golden Palermo. Biglietti in vendita presso i punti vendita VivaTicket ed on-line su www.vivaticket.com Vi aspettiamo #teatrogoldenpalermo #teatrogolden #auditoriu - facebook.com Vai su Facebook
Rockin'1000 compie dieci anni e Cesena fa festa una settimana (e con due concerti): «Da Learn to fly dei Foo Fighters al successo mondiale» - Palchi mastodontici, schiere di amplificatori, decibel alti, distese di spettatori che hanno regalato, nell’insieme, cartoline indelebili in giro ... corrieredibologna.corriere.it scrive
'Rockin'1000' celebrano dieci anni con due concerti a Cesena - 10 Years Celebration', l'evento composto da due date che celebrano il decimo anniversario della più grande rock band del ... Lo riporta ansa.it
Negrita in concerto nei teatri: Rockol ti regala i biglietti - Dopo il tour primaverile che li ha visti protagonisti nei principali club italiani, e la parentesi estiva in acustico, i Negrita annunciano nuovi appuntamenti dal vivo. Si legge su rockol.it