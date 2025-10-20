I migliori ristoranti italiani secondo la guida 2026 del Gambero Rosso vince la Trattoria La Madia

È uscita oggi, 20 ottobre, la nuova guida dei Ristoranti d'Italia 2026 del Gambero Rosso, la lista annuale che include premi speciali. A ricevere il premio come Ristorante dell'anno è stata una Trattoria bresciana. Tra gli altri premi anche il miglior menù degustazione e il miglior ristorante italiano all'estero, oltre che un commovente ricordo dello chef Aimo Moroni, recentemente scomparso. 🔗 Leggi su Fanpage.it