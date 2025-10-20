I migliori album strumentali offrono molto più di un sottofondo

Riesci a ricordare e a canticchiare almeno il 20% dei testi dell'ultimo album che hai ascoltato? No? La cosa non sorprende. Diverso è il caso dei migliori album strumentali che hanno deciso di non affidarsi alla voce e alle parole dei cantanti perché ci si deve concentrare solo sugli accordi, sui ritmi e sulle sonorità. La musica strumentale risulta utilissima in molti casi: può aiutare a concentrarti mentre lavori, ti alleni in palestra oppure desideri rilassarti da ogni tipo di stress e fatica. Puoi anche godertela comodamente in poltrona con in mano un buon drink. A dirla tutta, gli album che qui proponiamo, che si concentrano soprattutto in generi come jazz, ambient, elettronica e post-rock, creano una playlist piena di sfumature e di una profondità non comune, capace di premiare tutta l'attenzione che vi dedicherai. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

