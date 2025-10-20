I migliori album strumentali offrono molto più di un sottofondo
Riesci a ricordare e a canticchiare almeno il 20% dei testi dell'ultimo album che hai ascoltato? No? La cosa non sorprende. Diverso è il caso dei migliori album strumentali che hanno deciso di non affidarsi alla voce e alle parole dei cantanti perché ci si deve concentrare solo sugli accordi, sui ritmi e sulle sonorità. La musica strumentale risulta utilissima in molti casi: può aiutare a concentrarti mentre lavori, ti alleni in palestra oppure desideri rilassarti da ogni tipo di stress e fatica. Puoi anche godertela comodamente in poltrona con in mano un buon drink. A dirla tutta, gli album che qui proponiamo, che si concentrano soprattutto in generi come jazz, ambient, elettronica e post-rock, creano una playlist piena di sfumature e di una profondità non comune, capace di premiare tutta l'attenzione che vi dedicherai. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
14 ottobre 1985. Gli Iron Maiden pubblicavano il loro primo live album 'Live After Death', registrato durante il 'World Slavery Tour' dopo l'uscita di 'Powerslave'. 'Live After Death' è uno dei migliori live album della storia dell’heavy metal. #accaddeoggi Vai su Facebook
Peter Gabriel suona dal vivo, e altri 10 imperdibili album live Quali sono i tuoi migliori album dal vivo? https://linkiesta.it/2025/08/peter-gabriel-live-i-migliori-10/… via @Linkiesta - X Vai su X