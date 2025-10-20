I Love Lucca Comics & Games uscirà al cinema in un evento speciale il 10 11 e 12 novembre

Un ciak lungo quanto un Festival che mette assieme un vortice di passioni, capaci di tratteggiare la cultura pop dentro e fuori le mura di Lucca portando sul grande schermo un enorme tributo centrato sui protagonisti dell'evento. I Love Lucca Comics & Games uscirà in tre giorni evento il 10, 11 e 12 novembre 2025 distribuito da I Wonder Pictures in oltre 300 sale, grazie alla collaborazione con Unipol Biografilm Collection. Il film racconta la manifestazione condividendo le storie, la vita e le passioni di chi anima il festival che ha permesso di cambiare il modo di fare cultura in Italia e celebra l'ascesa della pop culture in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - I Love Lucca Comics & Games uscirà al cinema in un evento speciale il 10, 11 e 12 novembre

