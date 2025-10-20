Ora anche il cyberspazio è diventato un campo di battaglia. Grazie a un disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati, il Ministero della Difesa (in sinergia con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale), potrebbe contare su un vero e proprio "esercito di hacker" composto da tecnici civili che affiancheranno le forze armate. L'obiettivo sarebbe quello di presidiare il terreno della guerra ibrida per eccellenza: sabotaggi informatici, misure attive, operazioni psicologiche e cognitive. Una strategia "difensiva" e condivisa a livello europeo e atlantico, volta a contrastare "minacce" comuni che non conoscono confini geografici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I guerriglieri del Ventunesimo secolo