Matteo Missiroli, titolare di Lpe Professional Srl, storica azienda di Gambettola, attiva nella progettazione e realizzazione di soluzioni audio, video e illuminazione per eventi (per conto di clienti come Technogym, Amadori e gruppo Martini), da quanto tempo siete alla ricerca di personale da assumere? "Ho rilevato l’azienda nel 2016, dopo avervi lavorato per circa 25 anni, subentrando al fondatore che voleva andare in pensione. Dacché ricordi, siamo sempre stati sotto organico: nel nostro settore, le aziende specializzate sono poche e, conseguentemente, la mole di richieste è notevole. Quello che però ho notato, negli ultimi anni, è una disaffezione generale nei confronti del lavoro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "I giovani non vogliono mettersi in gioco"