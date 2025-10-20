I getti per la sede tramviaria arrivano in viale Matteotti
Firenze, 20 ottobre 2025 – Vanno avanti i lavori di realizzazione della linea tramviaria per Bagno a Ripoli, a Firenze. E' stato infatti effettuato il ribaltamento del cantiere delle sistemazioni urbanistiche in viale Matteotti: dal punto di vista della viabilità sono sempre garantite due corsie per senso di marcia. Sempre in viale Matteotti vanno i lavori per la sede tramviaria nel primo tratto da via La Marmora dove, da oggi, 20 ottobre, inizieranno i getti di calcestruzzo con restringimenti notturni (orario 21-6) tra via Fra’ Bartolommeo e via Valori. Vanno avanti anche i lavori delle sistemazioni urbanistiche su tratti del controviale e quelli dei sottoservizi a partire da piazzale Donatello-via degli Artisti verso piazza della Libertà. 🔗 Leggi su Lanazione.it
