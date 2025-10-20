I gemelli Alfonso e Nicola Vaccari tornano in mostra con Silenzi - Luci e Controluci

Si intitola “Silenzi. Luci e controluci” la mostra degli artisti forlivesi Alfonso e Nicola Vaccari in esposizione da sabato 25 ottobre all’Officina dell’Arte di Cesena. L’evento segna l’avvio di una nuova serie di iniziative messa a punto dall’Officina, con la quale si intende contribuire a. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

