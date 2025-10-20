I forlivesi festeggiavano Santa Maria della Neve in ben due chiese entrambe scomparse
Cosa rimane dell’antica chiesa di Santa Maria della Neve? Ettore Casadei, nella sua celeberrima Guida “Forlì e Dintorni”, edita nel 1927, ne descrive addirittura due con lo stesso nome, entrambe scomparse. Della prima, posta nel quartiere Schiavonia, scrive che appartenne ai Battuti Verdi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Santa Maria della Ripa. L’ex convento forlivese avrà una nuova vita - Sembra sempre più concreta la possibilità di una rinascita dell’ex Convento di Santa Maria della Ripa a ... ilrestodelcarlino.it scrive