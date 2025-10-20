I falsi video di Matteo Salvini sul voto delle ‘ndrine in Calabria e contro gli scioperi

Circolano sui social due video attribuiti al vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Nel primo, il leader della Lega minaccerebbe sanzioni e licenziamenti contro chi partecipa agli scioperi, annunciando l’intenzione di importare manodopera dal Pakistan, dall’India e dalle Filippine per sostituire i manifestanti. Nel secondo, Salvini commenterebbe il voto in Calabria, sostenendo che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrebbe ammesso di aver vinto grazie alle ’ndrine e definendola «figlia di un narcotrafficante». Entrambe le clip sono false e generate con l’Intelligenza Artificiale, mentre l’autore è lo stesso utente che ha già diffuso video deepfake su Giorgia Meloni, Daniela Santanchè e Giovanni Donzelli. 🔗 Leggi su Open.online

