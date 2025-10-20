I due amici di scuola che hanno conquistato Sorrento

Ciro Sicignano e Ferdinando De Simone, rispettivamente executive e pastry chef del Lorelei, firmano una cucina di eleganza e memoria: finger originali, contaminazioni raffinate e un’anima campana che guarda lontano. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Erano amici, compagni di scuola e di sci. Sono morti insieme. Geko, Nik e Pietro avevano sogni, passioni e un futuro davanti. Sono rimasti uccisi nel terribile schianto alla rotonda di Asiago, tornando da una festa. Mirko, il festeggiato, è vivo ma ricoverato. Co - facebook.com Vai su Facebook

Schettini: “La famiglia, gli amici e la scuola sono il campo magnetico più potente della vita”. Il professore invita i ragazzi a riscoprire pensiero critico e comunità contro l’odio online - X Vai su X

Amici 25, le pagelle: Irama emozionato (7), Maria ricorda tutto (8), le urla di Pettinelli e Rudy Zerbi (4) - Domenica 19 ottobre 2025 il pomeriggio di Canale 5 si accende con le esibizione e la gara della scuola più amata d’Italia. Scrive libero.it

Amici, rissa tra Javier e Nicolai mai andata in onda su Canale5/ “Ci hanno dovuto separare” - Una lite mai andata in onda tra Javier Rojas e Nicolai Gorodeskii: perché si sono scontrati nella scuola di Amici di Maria De Filippi ... Lo riporta ilsussidiario.net

Amici, accesa lite tra due allievi della scuola: "Mai andata in onda. La produzione ha deciso di separarci" - Il ballerino Javier Rojas si è lasciato andare ad alcune rivelazioni inedite circa la sua esperienza nella scuola di Amici, raccontando anche di essersi reso protagonista di un'accesa lite con il coll ... Si legge su msn.com