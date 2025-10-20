I Marvel Studios potrebbero finalmente prepararsi a reintrodurre i Defenders nel Marvel Cinematic Universe dopo un assenza dagli schermi lunga più di otto anni. In assenza degli Avengers da Avengers: Endgame, la Marvel ha anticipato l’arrivo di diverse squadre di supereroi nell’MCU. I Thunderbolts si sono trasformati nei New Avengers, Captain America di Sam Wilson sta costruendo la sua squadra di Avengers e membri dei Young Avengers, dei Midnight Sons, dei West Coast Avengers e altri hanno tutti debuttato. Purtroppo, però, c’è ancora una squadra che manca. In una recente intervista con Brandon Davis sul podcast Phase Hero, Brad Winderbaum, responsabile dello streaming, della televisione e dell’animazione dei Marvel Studios, ha rivelato che Jessica Jones potrebbe tornare nell’MCU dopo la seconda stagione di Daredevil: Born Again “ prima di quanto pensiate “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I Defenders stanno tornando? Parla il capo della Marvel Television