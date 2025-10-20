I cento giorni di genocidio in Ruanda in Malatestiana l' incontro con l' attivista Yolande Mukagasana
Il programma di ‘Agorà Off’, in corso nelle librerie e in altri luoghi pubblici di Cesena da venerdì 17 a lunedì 27 ottobre, si amplia con un nuovo incontro dal forte impatto umano, storico e sociale. Mercoledì 22 ottobre, alle ore 17, nella sala Lignea della Biblioteca Malatestiana, si tiene. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
