I calzettoni bucati li ho brevettati io E non sono solo una moda

Gazzetta.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Se il calzettone stringe troppo non facilita la circolazione. I calciatori li tagliano, pronti a pagare una penale". Nessun marchio però li produce, Vito Siniscalchi ha creato dei modelli: "Se una grande azienda vuole, sono qua". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

