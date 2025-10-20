I calzettoni bucati li ho brevettati io E non sono solo una moda
"Se il calzettone stringe troppo non facilita la circolazione. I calciatori li tagliano, pronti a pagare una penale". Nessun marchio però li produce, Vito Siniscalchi ha creato dei modelli: "Se una grande azienda vuole, sono qua". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
