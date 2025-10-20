I bus sfilano sul circuito a Misano torna Ibe con test su pista ed esposizione dei mezzi

Riminitoday.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La bus industry torna protagonista a Misano: il 21 e 22 ottobre 2025 il Misano World Circuit Marco Simoncelli ospiterà la quarta edizione di Ibe Driving Experience, l’appuntamento biennale organizzato da Italian Exhibition Group, dedicato alla bus travel industry e agli operatori del trasporto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

